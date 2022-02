https://fr.sputniknews.com/20220228/les-europeens-ont-consomme-100-du-gaz-stocke-durant-lete-1055413211.html

Les Européens ont consommé 100% du gaz stocké durant l’été

Les Européens ont consommé 100% du gaz stocké durant l’été

Le niveau des installations de stockage souterrain de gaz en Europe est passé sous les 30%, selon Gas Infrastructure Europe. Le continent a déjà épuisé tout le... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T17:08+0100

2022-02-28T17:08+0100

2022-02-28T17:08+0100

crise du gaz 2021

gaz

gazprom

stockage

europe

livraisons

énergie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/30/1044013098_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cf8a584e3166d0b424a4e4166bcb6144.jpg

Depuis début janvier, le niveau de stockage de gaz naturel dans les installations européennes atteint des niveaux records toujours plus bas. D’après les chiffres de Gas Infrastructure Europe du 25 février, l’ensemble des pays de l’UE n’étaient qu’à 29,5% de leurs capacités totales de stockage. De plus, 100% du gaz livré pendant la période estivale a été consommé.L’entreprise souligne qu’habituellement ces réserves ne sont vides qu’à la fin mars ou la mi-avril. L’Europe devra désormais prélever des volumes qui avaient été stockés en 2020 et les années précédentes. Selon Gazprom, il faudra que le Vieux Continent pompe des volumes de gaz jamais atteints auparavant sur la saison estivale, et ce afin de reconstituer ses stocks pour l’hiver prochain, un "défi très sérieux".Crise du gazAlors que les prix du gaz ont flambé ces derniers mois, la situation en Ukraine n’a fait qu’aggraver cette tendance. Le 24 février, jour de l’annonce de l’opération militaire russe, ils ont bondi de 60%. Ce lundi, Gazprom a toutefois assuré qu’il continuait à fournir du gaz en Europe via l’Ukraine pour répondre aux demandes de ses clients. Le gazoduc Nord Stream 2 avait quant à lui vu son autorisation suspendue après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des Républiques de Donetsk et de Lougansk.De son côté, l’Algérie s’est proposée d’augmenter ses livraisons de gaz à l’Europe via l’Italie. Le géant algérien des hydrocarbures Sonatech "est disposé à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situations difficiles", a déclaré dimanche son PDG Toufik Hakkar, assurant qu’il est un "fournisseur fiable". Actuellement, l’Algérie représente 11% des importations de gaz en Europe, et la Russie 40%.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaz, gazprom, stockage, europe, livraisons, énergie