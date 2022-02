https://fr.sputniknews.com/20220228/tchad-des-dizaines-de-morts-dans-un-accident-de-la-route-dans-le-sud-est-1055408294.html

Tchad: des dizaines de morts dans un accident de la route dans le Sud-Est

Tchad: des dizaines de morts dans un accident de la route dans le Sud-Est

Des dizaines de personnes ont été tuées, dans la nuit du dimanche au lundi, dans un accident de la route survenu dans le Sud-Est du Tchad, ont annoncé lundi... 28.02.2022, Sputnik France

2022-02-28T13:28+0100

2022-02-28T13:28+0100

2022-02-28T13:28+0100

tchad

accident de la route

bus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102264/56/1022645665_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_05f494a665734bdf75db59dba5fc6769.jpg

Selon le responsable, les victimes ont été évacuées dimanche dans la nuit vers l'hôpital d'Oum-Hadjer.Au Tchad, les accidents de la route impliquant des bus de voyageurs sont relativement fréquents et meurtriers.Selon le ministère tchadien des Transports, les routes tchadiennes tuent annuellement, en moyenne, plus de 2600 personnes. Le pays sahélien perd 132 millions de dollars par an en raison de ces accidents.

tchad

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tchad, accident de la route, bus