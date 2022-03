https://fr.sputniknews.com/20220301/france-le-marche-automobile-continue-sur-sa-tendance-baissiere-1055425587.html

France: le marché automobile continue sur sa tendance baissière

France: le marché automobile continue sur sa tendance baissière

Le marché automobile français continue sur sa tendance baissière, avec un recul de plus de 13% en février, selon des chiffres publiés mardi par la plateforme... 01.03.2022, Sputnik France

2022-03-01T11:30+0100

2022-03-01T11:30+0100

2022-03-01T11:30+0100

france

marché

automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102156/56/1021565629_0:151:2121:1344_1920x0_80_0_0_ca431dbd57ae8242c8235cecf7abd52d.jpg

Après un mois de janvier en baisse de plus de 18%, les immatriculations de voitures neuves ont reculé en février de 13,01%, précise PFA.Durant février, les constructeurs ont vendu 115.386 voitures neuves contre 132.637 en février 2021. En cumulé sur les deux premiers mois de 2022, la baisse est de 15,73% avec 218.285 voitures vendues sur janvier et février contre 259.017 en 2021.A l'exception de Tesla, qui affiche une progression de 204,94%, tous les constructeurs subissent la morosité du marché et la pénurie de composants électroniques.Ainsi, Stellantis baisse de 19,59% en févier avec 39.188 véhicules vendus, le groupe Renault baisse de 11,54% et Citroën de 14,14%.Les Allemands ne sont pas épargnés. Le groupe Volkswagen marque une baisse de 12,62% et Daimler (Mercedes et Smart) de 17,98%. Même panorama pour les constructeurs asiatiques qui semblent les plus touchés en février.Les ventes du groupe Toyota (Toyota et Lexus) reculent de 19,56% et celle de Nissan de 29,54%.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

france, marché, automobile