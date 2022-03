https://fr.sputniknews.com/20220301/le-dg-de-toshiba-demissionne-sur-fond-dopposition-au-projet-de-scission-1055423677.html

Le DG de Toshiba démissionne sur fond d'opposition au projet de scission

Le DG de Toshiba démissionne sur fond d'opposition au projet de scission

Toshiba a annoncé mardi la démission de son directeur général, Satoshi Tsunakawa, un départ soudain qui intervient, selon des sources, à la suite de... 01.03.2022, Sputnik France

Annoncé l'an dernier, le projet initial de scission en trois entreprises a été grandement critiqué par des fonds étrangers actionnaires de Toshiba. Selon deux sources au fait du dossier, le nouveau plan présenté en février pour restructurer le groupe en deux sociétés et vendre les autres activités s'est heurté à une opposition en interne.Interrogé sur les dissensions internes, Toshiba s'est contenté de déclarer que le plan de réorganisation était la meilleure option pour la compagnie.Dans un communiqué, le géant japonais a fait savoir que Taro Shimada, cadre dirigeant et ancien de Siemens AG, assurerait à compter de ce mardi l'intérim à la tête de Toshiba.Mamoru Hatazawa, l'un des vice-présidents et membres du conseil d'administration du conglomérat, va aussi démissionner.Un porte-parole a indiqué que Toshiba avait effectué des nominations dans son équipe dirigeante dès à présent à des fins de clarté en vue de l'assemblée générale prévue le 24 mars lors de laquelle les actionnaires seront appelés à se prononcer sur le projet de scission.

