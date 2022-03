https://fr.sputniknews.com/20220302/il-decede-apres-avoirbu-lequivalent-de-200-tasses-de-cafe-1055455078.html

Il décède après avoir bu l'équivalent de 200 tasses de café

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.Un coach sportif est mort à Colwyn Bay, ville balnéaire du Pays de Galles suite à cause une erreur de pesage de caféine, relate le 1er mars BBC News.Selon le média, l’homme a consommé une poudre de caféine équivalente à 200 tasses de café à cause d’une erreur de calcul.BBC News indique que l’enquête a révélé que l'homme de 29 ans est tombé malade immédiatement après avoir bu son mélange le 5 janvier 2021. Il s’est plaint que son cœur battait vite. Quelques minutes plus tard, après s'être allongé, de l'écume a commencé à se former dans sa bouche. Sa femme a appelé une ambulance.Les secouristes ont tenté de le réanimer pendant 45 minutes, en vain. Son décès a été constaté à l'hôpital.Cité par le site, le coroner a expliqué que le décès de l’individu résultait de la toxicité de la quantité de caféine absorbée.Ce produit est utilisé par certains adeptes de la gym et certains sites de fitness le recommandent pour améliorer les performances sportives.Cependant, des spécialistes mettent en garde contre le risque de dépasser la quantité recommandée de poudre.Une erreur de pesageLe média précise que la balance utilisée par la victime proposait une plage de pesée de deux à 5.000 grammes, alors qu'il tentait de peser une dose recommandée de 60 à 300 milligrammes.C'est cette erreur de calcul qui a conduit à une overdose.L’autopsie a révélé la présence de 392 milligrammes de caféine par litre de sang, quand généralement la quantité est de 2 à 4 milligrammes par litre pour une tasse de café filtre.

