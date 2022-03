https://fr.sputniknews.com/20220302/la-coree-du-sud-craint-limpact-de-la-crise-ukrainienne-sur-ses-exportations-1055447367.html

La Corée du Sud craint l’impact de la crise ukrainienne sur ses exportations

La Corée du Sud craint l’impact de la crise ukrainienne sur ses exportations

La Corée du Sud, qui vient de se joindre aux sanctions internationales imposées à la Russie suite à ses opérations militaires en Ukraine, a estimé, mercredi... 02.03.2022, Sputnik France

2022-03-02T12:22+0100

2022-03-02T12:22+0100

2022-03-02T12:22+0100

corée du sud

exportations

crise en ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

La préoccupation sud-coréenne est exacerbée par la décision annoncée la semaine dernière par États-Unis d’imposer des contrôles stricts sur les exportations vers la Russie, exigeant que les entreprises reçoivent l’autorisation de Washington pour les articles utilisant des technologies et des logiciels américains avant qu’ils ne soient expédiés vers la Russie.Le Foreign Direct Product Rule (FDPR) vise à bloquer l’accès russe aux produits mondiaux de pointe et d’autres grands articles. La Corée du Sud ne figure pas sur la liste de 32 nations, comprenant l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni et le Japon, qui seront exemptés du FDPR.Séoul cherche à être dispensée du FDPR sur fond de craintes de voir la mesure affecter les exportateurs sud-coréens, dont les fabricants de puces Samsung Electronics Co. et SK hynix qui utilisent des technologies et logiciels américains. Le gouvernement sud-coréen a, d’autre part, indiqué que l’enlisement de la crise ukrainienne pourrait avoir un impact négatif sur les petites entreprises du pays en raison de la hausse des prix des matières premières et l’aggravation de la volatilité sur les marchés financiers.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, exportations, crise en ukraine