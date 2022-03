https://fr.sputniknews.com/20220302/la-russie-rend-public-le-nombre-de-soldats-tues-et-blesses-en-ukraine-1055456267.html

La Russie rend public le nombre de soldats tués et blessés en Ukraine

2022-03-02T17:45+0100

Le nombre de victimes parmi les Russes impliqués dans l'opération militaire spéciale en Ukraine dépasse 2.000, dont 498 militaires russes tués dans l'exercice de leurs fonctions et 1.597 blessés, selon les chiffres relayés par le ministère russe de la Défense.En ce qui concerne les pertes parmi les nationalistes et militaires ukrainiens, elles s’élèvent à plus de 2.870 tués et environ 3.700 blessés.Selon les données confirmées, le nombre de militaires ukrainiens capturés s'élève à 572, indique le rapport.La Défense russe pointe du doigt les fausses informations sur les pertes "incalculables" de la RussieLes messages de certains médias faisant état de pertes "incalculables" des forces armées russes sont de la désinformation, a déclaré ce 2 mars aux journalistes le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

