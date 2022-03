Médecins Sans Frontières suspend ses opérations dans le nord-ouest du Yémen

"MSF a pris la décision de retirer son personnel et de suspendre temporairement ses activités à l'hôpital d'Abs, dans le gouvernorat de Hajjah, à partir du 1er mars 2022, pendant que nous négocions avec les autorités pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos patients", a déclaré MSF dans un message sur Twitter, sans donner plus de détails.