Royaume-Uni: l'immobilier poursuit son envolée pour le 7e mois consécutif

Royaume-Uni: l'immobilier poursuit son envolée pour le 7e mois consécutif

Le nombre réduit de maisons disponibles sur le marché immobilier britannique a fait grimper les prix pour le septième mois consécutif, rendant l'acquisition de... 02.03.2022, Sputnik France

Selon la société de crédit immobilier, les prix d'un logement moyen ont augmenté de 1,7 % en février pour dépasser pour la première fois les 260.000 livres sterling, accélérant ainsi le rythme de la croissance par rapport aux 11,2 % de janvier.Nationwide a fait savoir que l'augmentation a porté le prix moyen des maisons britanniques à 260.230 livres, après avoir grimpé de près de 30.000 livres au cours des 12 derniers mois.Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle en termes de liquidités qu'enregistre l'indice mensuel de la compagnie en plus de 30 ans d'existence.Le prix d'une maison type est supérieur d'environ un cinquième à ce qu'il était en février 2020, peu avant le début du confinement du coronavirus au Royaume-Uni, ajoute la même source.Les analystes, qui s'attendaient à une augmentation plus faible des prix en février, ont expliqué que la fin des restrictions imposées en raison du variant Omicron et la menace de plusieurs hausses des taux d'intérêt cette année de la part de la Banque d'Angleterre ont incité les acheteurs à acquérir des maisons avant la période de pointe des achats de Pâques.

