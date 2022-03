https://fr.sputniknews.com/20220303/accord-de-partenariat-entre-la-mauritanie-et-loms-pour-un-montant-de-95-millions-de-dollars-1055463900.html

Accord de partenariat entre la Mauritanie et l'OMS pour un montant de 9,5 millions de dollars

Le gouvernement mauritanien et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) viennent de signer à Nouakchott un accord de partenariat afin de faire face aux... 03.03.2022, Sputnik France

S’exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien de la Santé, Sidi O. Zahaf a souligné que la signature de cet accord témoigne de la place majeure qu’occupe l’OMS en tant que référence nationale et internationale en termes de mobilisation des ressources financières, d’assistance technique, de coordination ou de la planification pour toutes les questions stratégiques dans le domaine de la santé.Il a fait savoir que ce partenariat couvrant la période 2022-2023 vise notamment les couches les plus vulnérables de la société, exprimant le désir de bénéficier de l’appui technique et des conseils du bureau de l’organisation à Nouakchott dans tous les domaines.Pour sa part, la représente résidente de l’OMS en Mauritanie, Mme Charlotte N’Diaye a indiqué que l'organisation a tiré les leçons de l’expérience de la situation sanitaire exceptionnelle qu’a vécu le monde et l’exécution du budget 2020-2021 y compris les modifications introduites lors de la crise de la pandémie du covid-19.

