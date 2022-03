https://fr.sputniknews.com/20220303/australie-une-liste-de-45000-especes-marines-impactees-par-le-rechauffement-climatique-1055464236.html

Australie: une liste de 45.000 espèces marines impactées par le réchauffement climatique

Australie: une liste de 45.000 espèces marines impactées par le réchauffement climatique

L'étude, publiée récemment dans la revue Ecological Society of America (ESA), a établi un cadre qui a identifié où et comment les efforts de conservation devraient être concentrés.Les coraux et autres invertébrés sessiles, organismes sans colonne vertébrale attachés au récif, ont été les plus impactés par les conditions de l'eau telles que l'acidité et la salinité, comprises entre 0,4 et 0,5, sur une échelle de 0 à 1, explique l'étude.Par ailleurs, les animaux plus gros sont plus sensibles aux impacts directs tels que la destruction de l'habitat et les pratiques de pêche.Les dauphins, les tortues, les requins et les oiseaux de mer avaient tous un niveau de sensibilité entre 0,5 et 0,6 aux activités de pêche.L'étude apporte des connaissances uniques dans le domaine de la conservation marine et catégorise les espèces et leurs menaces en fonction de leurs traits biologiques communs qui ont ensuite été cartographiés sur des facteurs de stress environnementaux spécifiques.Selon la professeure agrégée Carissa Klein, les défenseurs de l'environnement peuvent utiliser l'étude pour hiérarchiser les ressources pour leur protection et déterminer quelles mesures de gestion protégeraient le mieux des espèces ou des groupes d'espèces particuliers.

