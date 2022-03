https://fr.sputniknews.com/20220303/en-partance-pour-la-pologne-14-legionnaires-dorigine-ukrainienne-arretes-a-paris-1055456120.html

En partance pour la Pologne, 14 légionnaires d’origine ukrainienne arrêtés à Paris

Des membres de la Légion étrangère ont été interpellés dans la nuit du 1er au 2 mars, relate RTL. Les soldats étaient dans un car en partance pour la Pologne... 03.03.2022, Sputnik France

Des légionnaires en Ukraine? Comme le rapporte RTL, 14 légionnaires ont été interpellés dans la nuit du 1er au 2 mars à Paris dans un bus en partance pour la Pologne. Sur les 14 militaires, neuf étaient en permission et cinq étaient des déserteurs. La police soupçonne les soldats d’avoir voulu rejoindre leurs familles ou de vouloir prendre part aux combats.Par ailleurs, 13 personnes se trouvaient dans le bus et étaient vêtues de tenues militaires complètes et de gilets porte-plaques. Des vérifications ont actuellement lieu afin de déterminer leurs intentions.Le 1er mars, le général Alain Lardet a autorisé les légionnaires d’origine ukrainienne à se rendre dans les zones limitrophes de l’Ukraine afin de faciliter la mise en sécurité de leurs familles. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, il a adressé un message à ses soldats ukrainiens, "tiraillés" par l'opération spéciale russe se déroulant dans leur pays.Quelles sont les obligations d’un légionnaire?Un légionnaire mène un mode de vie de célibataire. Comme le rappelle le site de recrutement de la légion, le soldat doit résider dans la caserne, car celui-ci doit être prêt à tout moment au combat. Il a le droit d’habiter à l’extérieur de sa caserne après cinq ans de service ou lorsque celui-ci devient sous-officier.Un légionnaire peut se rendre dans son pays d’origine ou un pays tiers, mais doit demander pour cela une autorisation. S’il souhaite acheter un véhicule, il doit attendre trois ans de service et demander l’autorisation de son commandement.Enfin, il peut légitimement fonder une famille. Cependant, il n’est autorisé à se marier qu’après en avoir avisé sa hiérarchie et obtenu l’autorisation du ministère des Armées s’il a moins de cinq ans de service sous les drapeaux.Comment devient-on légionnaire?La Légion étrangère précise sur son site qu’il faut être âgé de 17 ans et demi à 39 ans et demi au moment de la présentation au poste d’information. Il faut être apte physiquement à servir et avoir un indice de masse corporelle compris entre 18 et 30 kg/m2. La santé est importante, car il ne faut pas présenter de problèmes psychiatriques, être atteint de maladies graves ou avoir une vision ou audition faible.Si le candidat remplit tous ces critères, il peut passer les tests d’évaluation et de sélection avant d’être incorporé à un régiment pour ceux qui auront passé avec succès ces épreuves.

