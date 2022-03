https://fr.sputniknews.com/20220303/la-chine-lance-une-voie-dapprovisionnement-ferroviaire-vers-hong-kong-1055462688.html

La Chine lance une voie d’approvisionnement ferroviaire vers Hong Kong

La Chine vient de lancer une nouvelle voie d’approvisionnement ferroviaire à partir de la ville de Shenzhen à destination de Hong Kong, qui connaît une hausse... 03.03.2022, Sputnik France

Le 1er train a quitté mercredi Shenzhen, une métropole au sud-est de la Chine reliant Hong Kong à la Chine continentale, transportant des produits médicaux, notamment des kits de test rapide, des équipements de protection individuelle et des médicaments. D’importantes ressources ont été mobilisées pour garantir la réussite de l’opération en ces circonstances marquées par une hausse des cas d’infections dans la ville, a indiqué Lin Haoyu, directeur adjoint de la division du contrôle portuaire des douanes de Shenzhen.En plus des fournitures médicales, la nouvelle ligne sera également utilisée pour transporter des vivres et des produits de première nécessité vers Hong Kong. Les autorités de la ville ont recensé mercredi 55.353 nouvelles infections au covid-19. Le même jour, la ville a enregistré 117 cas de décès liés à la pandémie. La hausse a poussé les autorités à envisager de nouvelles mesures de contrôle pour contrer la propagation inquiétante du virus.

