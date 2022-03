https://fr.sputniknews.com/20220303/la-russie-suspend-les-livraisons-de-moteurs-de-fusee-aux-etats-unis-1055464597.html

La Russie suspend les livraisons de moteurs de fusée aux États-Unis

La Russie suspend les livraisons de moteurs de fusée aux États-Unis

En réaction aux sanctions américaines et européennes contre la Russie, imposées en raison de son opération militaire en Ukraine, le patron de l'agence spatiale... 03.03.2022, Sputnik France

Sputnik France reste accessible sur Telegram et Odysee. Pour accéder à notre site et à notre chaîne YouTube vous pouvez utiliser un VPN, par exemple CyberGhost, Astrill, NordVPN, ZenMate ou Private VPN.La guerre de sanctions étant proclamée contre la Russie depuis le début de son opération militaire en Ukraine, l'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé les premières mesures de riposte visant les États-Unis et l’Allemagne.Il a précisé que la maintenance des 24 moteurs déjà livrés sera également suspendue.Détails à suivre

