Les Philippines incluent le nucléaire dans leur mix énergétique

Le président philippin Rodrigo Duterte a signé lundi un décret visant à inclure le nucléaire dans le mix énergétique des Philippines, les autorités se... 03.03.2022, Sputnik France

Ce décret, rendu public jeudi, pourrait constituer une étape importante pour une économie souffrant de coupures de courant saisonnières et de prix de l'électricité élevés.Signé trois mois avant que Rodrigo Duterte ne termine son mandat, ce décret charge également un groupe rassemblant plusieurs agences d'étudier la réouverture de la centrale nucléaire de Bataan (BNPP).Le secrétaire à l'Energie Alfonso Cusi a soutenu le recours au nucléaire et a déclaré qu'il pourrait contribuer à atténuer les problèmes d'approvisionnement et les coûts élevés.Rodrigo Duterte a déclaré que l'énergie nucléaire serait exploitée comme source d'énergie de base, les Philippines cherchant à abandonner le recours aux centrales à charbon pour atteindre leurs objectifs climatiques.Les précédentes tentatives d'exploitation de l'énergie nucléaire aux Philippines ont été interrompues pour des raisons de sécurité, mais le nouveau plan s'appuie sur une proposition de relance de la BNPP, construite en réponse à une crise énergétique sous le régime du dictateur Ferdinand Marcos.Achevée en 1984, la centrale a été mise à l'arrêt deux ans plus tard, après l'éviction de Ferdinand Marcos et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.Depuis 2009, la BNPP est une attraction touristique, ce qui permet de couvrir ses frais de maintenance.

