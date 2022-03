https://fr.sputniknews.com/20220304/la-chine-lun-des-pays-les-plus-performants-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-1055478387.html

La Chine l’un des pays les plus performants dans la lutte contre la pandémie

La Chine est considérée parmi les pays les plus performants dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, a indiqué vendredi Zhang Yesui... 04.03.2022, Sputnik France

L’approche " tolérance zéro " adoptée par la Chine pour freiner la pandémie " a bien fonctionné dans le contexte chinois ", a dit Zhang lors d’une conférence de presse annonçant l’agenda du Congrès dont les travaux débuteront samedi. Cette approche " s’est avérée le meilleur moyen de contenir la poussée de la pandémie et a permis d’atteindre des résultats positifs ", a encore dit le responsable, relevant que les chiffres, dont le nombre des infections et de morts liés à la pandémie ainsi que les données économiques, montrent que la Chine est l’un des pays qui ont réalisé les meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il a, d’autre part, souligné que la Chine est le pays qui a fourni le plus de vaccins anti-Covid-19 à l’échelle planétaire. Plus de 2,1 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été fournies par la Chine à plus de 120 pays et organisations internationales, a précisé le Porte-parole, ajoutant que ce chiffre représente le tiers du total des vaccins administrés en dehors de la Chine.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

