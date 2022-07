https://fr.sputniknews.com/20220724/lavrov-sadresse-aux-representants-permanents-des-pays-membres-de-la-ligue-arabe---video-1055635497.html

Lavrov s’adresse aux représentants permanents des pays membres de la Ligue arabe - vidéo

Après les pourparlers entre le Président égyptien et le ministre des Affaires étrangères russe, celui-ci est reçu à la Ligue arabe. 24.07.2022, Sputnik Afrique

Dans le cadre de sa visite en Égypte, le ministre russe rencontre ce 24 juillet le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et les représentants permanents des pays membres de cette organisation. Plus tôt dans la journée, il a tenu des pourparlers avec le Président, Abdel Fattah al-Sissi, et son homologue Sameh Choukri.

