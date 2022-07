https://fr.sputniknews.com/20220725/lalgerie-suspend-et-reprend-peu-apres-les-livraisons-de-gaz-vers-lespagne-1055642682.html

L'Algérie suspend et reprend peu après les livraisons de gaz vers l’Espagne

La société nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrach a annoncé avoir "momentanément" suspendu dimanche la livraison de gaz algérien vers l'Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz en raison d'un incident "côté espagnol".Les équipes techniques espagnoles sont venues pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir l'approvisionnement dans les plus brefs délais.En effet, la remise en service du gazoduc Medgaz s’est produite aux alentours de 16h dimanche, a annoncé Sonatrach.Baisse d’importations et crise diplomatiqueLes importations de gaz algérien par l'Espagne ont fortement baissé ces derniers mois, sur fond de tensions entre Alger et son voisin du nord.Auparavant, l'Espagne importait la majeure partie de son gaz d'Algérie, notamment via le Medgaz. Désormais, selon le gestionnaire du réseau gazier espagnol, 24,4% du gaz importé par l'Espagne venait de Russie en juin, contre 29,6% des États-Unis. L'Algérie, longtemps premier fournisseur du pays, n'a pesé que pour 21,6% de ces importations.Les tensions font suite à la décision, en mars, du gouvernement espagnol, qui restait traditionnellement neutre, de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, afin de mettre fin à près d'un an de crise diplomatique entre Madrid et Rabat.Le gouvernement algérien est remonté contre cette décision et a suspendu début juin un traité de coopération avec l'Espagne.

