La prise de Berlin

Les nazis étaient prêts à livrer une résistance acharnée pour éviter que ne tombe Berlin. La ville avait été divisée en 9 secteurs de défense: 1 central et 8 périphériques. À mesure de l’avancée des troupes soviétiques, la résistance dans les quartiers qui restaient à défendre se faisait de plus en plus âpre.



Sur la photo: troupes soviétiques à Berlin, 1945.