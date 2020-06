Défilé militaire sur la place Rouge pour fêter les 75 ans de la Victoire - vidéo

L’un des plus importants événements de Russie débute à Moscou ce 24 juin. Sputnik offre à ses lecteurs l'occasion d’assister en direct au défilé militaire sur la place Rouge consacré au 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Le Défilé de la victoire, qui n'a pas eu lieu le 9 mai à cause de l’épidémie de Covid-19, se déroule à Moscou ce 24 juin. Il y a exactement 75 ans, les soldats soviétiques ayant participé à la Grande Guerre patriotique ont défilé sur les pavés de cette emblématique place.

En 2020, le défilé engage plus de 13.000 militaires, environ 234 véhicules de combat et 75 avions et hélicoptères. Parmi plusieurs nouveautés figurent le nouveau lance-roquettes multiple 9A52-4 Tornade, le lance-roquettes multiple TOS-2, ainsi que des missiles hypersoniques Kinjal installés sur des chars T-14 Armata.

Les solennités se déroulent en présence de Vladimir Poutine et d’hôtes de marque, à savoir les Présidents de la Biélorussie, de l’Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Moldavie, du Tadjikistan et de la Serbie.

La France est représentée par l'ambassadeur Pierre Lévy. Le général-major Saïd Chanegriha, chef de l’état-major de l’armée algérienne par intérim, y assiste aussi.