Kremlin: Poutine a exposé sa position concernant la stabilité stratégique à Pompeo

Vladimir Poutine a expliqué la position de son pays en ce qui concerne la stabilité stratégique et le désarmement au secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, au cours de leur récente entrevue en Russie, a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, invité sur le plateau de l'émission «Moscou. Le Kremlin. Poutine».

«Le Président à travers Mike Pompeo a transmis sa position argumentée», a-t-il résumé.

Ensuite, il a souligné que les questions de stabilité stratégique et du désarmement étaient une priorité absolue, et que, lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Mike Pompeo, «ce sujet a[vait] été largement discuté».

Durant cette entrevue, qui a eu lieu le 14 mai, MM.Poutine et Pompeo se sont penchés sur la coopération russo-américaine, non seulement concernant la Corée du Nord et l'Afghanistan, mais aussi sur le marché de l'énergie. Ils ont également discuté de la situation en Syrie et en Libye, a précisé Iouri Ouchakov, un conseiller du Président russe, sans oublier le dossier iranien.

«Nous voudrions aussi rétablir les relations [russo-américaines] dans leur ensemble et j'espère que les conditions nécessaires pour cela sont en train d'être créées», a déclaré Vladimir Poutine.