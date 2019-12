«C’est du terrorisme verbal»: lance une députée LREM à un cheminot sur CNews

Le 29 décembre, Anasse Kazib était invité sur le plateau de CNews pour parler de la réforme des retraites. Face à lui plusieurs invités dont Fadila Mehal, une députée LREM. Mais les esprits s’échauffent lorsque M.Kazib reprend la députée sur une information, la qualifiant de fausse.

«Franchement c’est du terrorisme. C’est du terrorisme verbal», lance la députée à Anasse Kazib.

Fadila Mehal n’a pas supporté de se voir couper la parole et le syndicaliste cheminot Sud Rail finit par se lever et quitter le plateau de CNews. L’animatrice regrette la situation et Georges Fenech, consultant CNews présent sur le plateau, déplore le «reflet de la société» à travers cette altercation, «on est dans un pays qui est fracturé, il faut retrouver un peu de calme et se respecter mutuellement». Fadila Mehal insiste quant à elle sur le terme de terrorisme verbal qu’elle définit en tant «que domination physique par la parole», elle s’insurge sur le fait que M.Kazib ne l’a pas laissé finir et argumente tant bien que mal, déplorant être la seule femme sur le plateau.

Sur Twitter, Anasse Kazib finit par s’excuser d’avoir quitté le plateau mais explique que le terme employé lui a été insupportable, et se dit insulté.

Je m’excuse d’avoir quitté le plateau de @RousseauSophia ce soir, jamais je n’ai quitté un plateau, pourtant avec des débats beaucoup plus animés que la. Mais traiter de « terrorisme » une contradiction sur les cotisations de retraite, est une insulte aux victimes du terrorisme ! — Anasse Kazib (@AnasseKazib) December 29, 2019

​