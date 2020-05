«Prenez la pilule rouge»: un échange épique entre la réalisatrice de Matrix, Ivanka Trump et Elon Musk sur Twitter

Une réappropriation qui passe mal. Dimanche 17 mai, Elon Musk, fondateur de Tesla, a posté «Prenez la pilule rouge» sur Twitter. Une référence à une scène culte du film Matrix, où Néo (Keanu Reeves), le personnage principal, se voit proposer deux pilules par Morpheus (Laurence Fishburne): une bleue pour continuer à vivre dans l’illusion, la «matrice», et une rouge pour découvrir la vérité sur celle-ci, à savoir –attention, spoiler pour ceux qui n’auraient pas vu le film– que des machines contrôlent les humains en les réduisant en esclavage.

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

​Un tweet auquel Ivanka Trump, fille de Donald Trump, a sobrement rétorqué «Prise!». Cet échange a provoqué l’ire de la réalisatrice de la saga Matrix, Lilly Wachowski, qui a répondu à son tour par un «F*** both of you» (allez vous faire voir tous les deux). Et pour cause, dans les forums Internet de la droite conservatrice, «prendre la pilule rouge» signifie adhérer aux idées de celles-ci.

Des idées aux antipodes de celles de la réalisatrice, qui a profité de la situation pour continuer par un tweet de soutien à Brave Space Alliance, un centre d’accueil pour personnes LGBTQ, poussant par la même occasion ses abonnés à effectuer un don à l’organisation.