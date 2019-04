La Défense algérienne réagit au faux communiqué annonçant le limogeage du chef de l’armée

Lundi 1 avril, le ministère algérien de la Défense nationale (MDN) a démenti par un communiqué publié sur sa page officielle Facebook la rumeur sur le limogeage du chef d'état-major de l'armée par le Président Abdelaziz Bouteflika. La rumeur a été diffusée et relayée sur les réseaux sociaux sous la forme d'un faux communiqué attribué à la présidence de la République.

«L'information qui circule en ce moment sur le limogeage du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah [chef d'état-major de l'ANP, ndlr] et son remplacement par le général-major Saïd Bey est dénuée de tout fondement», indique le communiqué du MDN.

© AP Photo / Sidali Djarboub Le Président Bouteflika démissionnera avant le 28 avril, selon son administration

#عاجل|™ البيان المتداول عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الجتماعي حول احالة قائد الاركان القايد صالح للتقاعد كاذب ولا اساس له من الصحة.

لانه لا يمكن تعيين لواء متقاعد على رأس قيادة الأركان في ظل تواجد جنرال اعلى رتبة منه متمثلة في الفريق قائد الحرس الجمهوري بن علي بن علي pic.twitter.com/mxlJ8tz4Pv — Amara boulifa (@amaraboulifa) 1 апреля 2019 г.

Un faux communiqué attribué à la Présidence de la République a été relayé sur les réseaux sociaux, indiquant que «Conformément aux articles 77 (alinéas 1 et 8) et 78 (alinéa 2) de la Constitution, le Président de la République et ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika a mis fin aux fonctions du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, en tant que vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, qui est admis à la retraite, et il est remplacé par le général-major Saïd Bey».

​Samedi 30 mars, lors d'un discours au siège du MDN, Ahmed Gaïd Salah a réitéré son appel à appliquer l'article 102 de la Constitution permettant de destituer Abdelaziz Bouteflika de ses fonctions de Président. Il a également affirmé que les opposants à cette proposition projetaient de faire campagne pour faire échec à l'armée.