Un musée juif verra le jour au Maroc à l’initiative du roi Mohammed VI

Lundi 15 avril, Mohammed VI a lancé les travaux de construction d’un musée de la culture juive dans la ville de Fès. Le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc s’est félicité de cette initiative, jugeant qu’elle était la preuve que «juifs et musulmans vivaient paisiblement au Maroc et créaient un art de vivre-ensemble».

Dans la lignée de son message lu le 26 septembre 2018 à l'Onu, le roi Mohammed VI a décidé de créer un musée de la culture juive au Maroc, dont il a lancé les travaux lundi 15 avril. S'exprimant devant la presse à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de restauration du musée Al Batha et de construction de celui dédié à la culture juive dans la ville de Fès, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM), a qualifié l'initiative du roi de geste «symbolique absolument extraordinaire».

«Créer ce lieu de mémoire dans une ville berceau de la civilisation marocaine, où l'empreinte du judaïsme marocain a été des plus marquantes, montre le dessein du souverain de voir que tous les courants qui ont irrigué la civilisation marocaine soient présents», a-t-il déclaré, rapporte le site bladi.net.

Évoquant la portée de l'initiative du roi, M.Berdugo a souligné que «ce musée de la culture juive aura un rôle symbolique d'une très grande valeur à l'extérieur et permettra aux gens qui viendront de partout de voir comment, pendant des centaines d'années, juifs et musulmans vivaient paisiblement au Maroc et créaient un art de vivre-ensemble».

Le 26 septembre 2018, dans son message à la table ronde de l'Onu sur le rôle de l'éducation dans la prévention du racisme et de l'antisémitisme, le roi du Maroc Mohammed VI a mis en avant le rôle des juifs dans l'histoire du pays. Tout en affirmant que le royaume considérait « les juifs comme des citoyens marocains ayant les mêmes droits égaux et complets que leurs frères musulmans», le souverain a souligné que la réalité de la cohabitation religieuse était tangible dans le pays. Mosquées, synagogues et églises se côtoient dans différentes villes du Royaume, a-t-il relevé.