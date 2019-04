En Algérie, le PDG du géant pétrolier Sonatrach limogé

Le PDG de l’entreprise pétrolière et gazière algérienne Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a été limogé, a annoncé mardi 23 avril la télévision nationale algérienne. Un nouveau PDG, Rachid Hachichi, a été nommé succédant à M.Kaddour, qui dirigeait Sonatrach depuis 2017.



© AP Photo / Fateh Guidoum Un ex-colonel des services algériens détaille à Sputnik la lutte anticorruption en Algérie

Aucune explication n'a été donnée sur les raisons de ce limogeage, opéré par le chef d'État par intérim Abdelkader Bensalah, à la tête d'un groupe crucial pour l'économie algérienne.Les hydrocarbures rapportent à l'Algérie plus de 95% de ses recettes extérieures et contribuent pour 60% au budget de l'État, précise l’AFP.Le nouveau PDG de la Sonatrach, le 11e en 19 ans, a passé toute sa carrière à la division production du groupe. Il avait été mis à l'écart par Amine Mazouzi, prédécesseur de M.Kaddour puis était revenu il y a un peu plus d'une année à son poste de directeur production, selon une source proche du groupe pétrolier.Le géant public des hydrocarbures a été secoué ces dernières années par une série de scandales financiers qui ont fait l'objet d'enquêtes en Algérie et à l'étranger.L'Algérie produit 1,2 million de barils par jour, correspondant à son quota fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).