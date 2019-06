Pour quelle raison l’Égypte a-t-elle interdit à l’avion de l’équipe algérienne de football d’atterrir au Caire?

Air Algérie a annoncé dans un communiqué que l’appareil affrété par l’équipe nationale algérienne de football a dû faire escale au Liban pour pouvoir ensuite atterrir au Caire. En effet, l’avion qui devait transporter l’équipe depuis Doha vers la capitale égyptienne n’a finalement par reçu l’autorisation d’atterrir à cause de l’embargo.

En raison des sanctions égyptiennes contre le Qatar, l’avion d’Air Algérie qui devait transporter mardi 18 juin l’équipe nationale algérienne de football, en partance de Doha et à destination du Caire, n’avait pas reçu d’autorisation d’atterrissage dans la capitale égyptienne, rapporte un communiqué de la compagnie aérienne algérienne. Air Algérie a déclaré qu’elle avait trouvé le moyen de contourner cette interdiction.

«Il faut savoir que l’Égypte n’accorde pas d’autorisation d’atterrissage aux avions venant du Qatar», informe le communiqué d’Air Algérie. «Finalement l’équipe nationale de football qui se trouve en stage au Qatar va rallier la capitale égyptienne après une escale technique au Liban», poursuit la note, précisant que «le transporteur officiel de l’équipe nationale, à savoir Air Algérie, a pu trouver cette astuce pour contrer cet écueil».

Début juin 2017, l'Arabie saoudite et ses alliés arabes, dont l’Égypte, ont rompu leurs relations avec le Qatar et imposé un blocus économique strict à l’émirat, accusé de soutenir le «terrorisme» et de se rapprocher de Téhéran.

Du 21 juin au 19 juillet se déroulera en Égypte la 32e phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). Arrivée le 18 juin au Caire, l’équipe algérienne affrontera le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet) dans le cadre des matches de poule du groupe C.

Pour les spécialistes, les équipes égyptienne, ivoirienne, marocaine et sénégalaise sont les favorites de cette CAN 2019.