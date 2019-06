Passe d’armes entre le Maroc et l’Algérie à l’Onu sur la question du conflit au Sahara occidental

Lors de la réunion du Comité des 24 de l’Onu à New York, en charge des questions de décolonisation, le représentant permanent du Maroc au Nations unies, Omar Hilale, a accusé l’Algérie de s’immiscer au Sahara occidental, lui attribuant la responsabilité de la durée du conflit.

«Les faits sont têtus et confirment que sans l’activisme et l’ingérence agressifs de l’Algérie, il n’y aurait ni "Polisario", ni dossier du Sahara, ni examen de cette question par les Nations unies», a déclaré le diplomate. «Si l’Algérie n’est qu’un observateur [comme lors des tables rondes tenues à Genève, ndlr], pourquoi est-ce qu’elle arme, finance, abrite et se mobilise diplomatiquement pour le "Polisario", mouvement séparatiste armé non étatique?», a-t-il ajouté.

Réagissant aux déclarations marocaines, Mohammed Bessedik, ambassadeur permanent de l’Algérie auprès des Notions unies, a affirmé que «la nature du conflit au Sahara occidental n’est pas sujette à interprétation». «Cela a été et reste une question de décolonisation opposant le Front Polisario, le représentant légitime du peuple sahraoui au Royaume du Maroc», a-t-il insisté, précisant que son pays «n’est pas partie, mais juste un pays observateur».

Dans le même sens, M. Bessedik a souligné que «l’Algérie regrettait que le droit à l’autodétermination menacé dans certains pays, reste également inaccessible à tous les peuples des territoires non-autonomes».