Quel est le passeport maghrébin donnant accès au plus grand nombre de pays sans visa?

Dans la dernière mise à jour de son indice répertoriant les conditions d’entrée dans les différents pays et donnant la liste des pays accessibles sans visa par nationalité, le cabinet Henley & Partners a révélé le classement des passeports des pays maghrébins à l’échelle mondiale.

Ainsi, pour les Tunisiens, le cabinet liste 67 pays accessibles sans visa ou avec visa à l’arrivée, classant le passeport tunisien à la 77e position des passeports les plus puissants dans le monde. Les Marocains ont, quant à eux, la possibilité d’entrer dans 61 pays sans visa ou avec visa à l’arrivée, avec un passeport classé à la 83e place mondiale. Et enfin les Algériens, avec une liste de 50 pays accessibles dans les mêmes conditions que les deux premiers pays maghrébins et un passeport logeant à la 94e place mondiale.

À titre d’exemples, les Tunisiens peuvent aller au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie, au Sri Lanka et en Malaisie parmi les pays asiatiques. Le Brésil, l’Équateur et la Bolivie leur tendent les bras en Amérique latine. Et enfin l’Iran, le Liban, la Turquie, la Jordanie et la Syrie suivent pour le Moyen-Orient.

Pour les Marocains, la Corée du Sud, l’Indonésie, la Malaisie et le Sri Lanka en Asie. Le Brésil, l’Équateur et la Bolivie en Amérique latine. Et enfin, à l’image des Tunisiens, l’Iran, le Liban, la Turquie, la Jordanie et la Syrie au Moyen-Orient.

Les Algériens, quant à eux, peuvent aller en Indonésie, en Malaisie et au Sri Lanka, en Asie. En Équateur et en Bolivie, en Amérique latine. Au Moyen-Orient, ils disposent des mêmes possibilités que leurs voisins de l’est et de l’ouest, à l’exception de la Turquie pour laquelle ils sont tenus d’avoir un visa.

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie n’appliquent pas de visas d’entrée entre eux. Ainsi, leurs citoyens peuvent voyager librement à travers tout le Maghreb.

Par ailleurs, le cabinet Henley & Partners invite l’ensemble des voyageurs à se renseigner avant car les conditions d’entrée peuvent changer. Dans ce cadre, il indique, également, que l’entrée sans visa au préalable ne s’applique généralement qu’à une durée et à un motif de séjour précis.