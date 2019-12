Une délégation représentant Moscou au Maroc pour se rapprocher de Rabat et Casablanca

Une délégation de la capitale russe s’est rendue au Maroc pour évaluer les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme et de l’urbanisme entre Moscou et les villes du Royaume.

Une délégation de Moscou conduite par un haut responsable de la capitale russe Sergueï Tchériomine a effectué une visite au Maroc en vue de renforcer les liens avec le Royaume et d’organiser des projets conjoints en matière d’urbanisme entre Moscou et les grandes villes marocaines, en particulier Rabat et Casablanca.

Symboles de leurs pays

«Moscou et Rabat sont des symboles de nos pays, des villes à l’histoire millénaire où le passé croise la modernité. Nous sommes confrontés aux mêmes questions dans les domaines les plus différents de l’écologie et les infrastructures au développement du tourisme et des liens culturels en passant par le milieu social et la stabilité des villes. Nous allons coopérer activement dans tous ces domaines», a signalé Sergueï Tchériomine.

Suite logique du sommet Russie-Afrique

Lors de sa visite, une rencontre ayant pour thème Coopération économique entre Moscou et les villes du Royaume du Maroc a été l’occasion d’explorer d’éventuels projets communs, d’échanger les expériences et de se pencher, entre autres, sur les opportunités de coopération économique et commerciale, sur les problématiques de développement social ainsi que sur les stratégies pour le développement urbain et la préservation des sites architecturaux les plus importants.

S’exprimant à cette occasion, Sergueï Tchériomine a indiqué que cette rencontre était une suite logique du sommet Russie-Afrique de Sotchi d’octobre dernier et s’est félicité des relations bilatérales exceptionnelles liant la Russie et le Maroc, premier pays africain avec lequel Moscou développe des relations à un tel niveau.

Le chef de la délégation moscovite a eu une rencontre avec le maire de Rabat Mohamed Sadiki qui a porté sur les perspectives de coopération entre les deux capitales en matière d’économie, de culture et de tourisme. Une déclaration d’intention entre la ville de Rabat et le gouvernement de Moscou a été signée à l’issue de leur rencontre.

Des journées culturelles de Moscou au Maroc ont été organisées du 16 au 18 décembre à Rabat et à Casablanca.

3.000 Russes au Maroc

Le Maroc est un des principaux partenaires de la Russie en Afrique et dans le monde arabe. En mai 1998, les deux pays ont célébré le centenaire de leurs relations diplomatiques. Environ 3.000 Russes résident actuellement dans le royaume.

Le sommet Russie-Afrique s’est déroulé à Sotchi en octobre dernier. Il est devenu le premier événement de portée importante dans l’histoire des relations russo-africaines. Il a été visité par les chefs de tous les États du continent et les dirigeants des principales institutions et organisations régionales.