Au Cameroun, un challenge sur les réseaux sociaux suscite la controverse

Depuis peu, des photos de figures emblématiques de l’histoire de l’Afrique sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux au Cameroun. Le challenge consiste à leur attribuer des citations et des légendes hors contexte et montées de toutes pièces. Si la tendance suscite l’hilarité chez certains, d’autres s’indignent et le font savoir.