Cameroun: une autoroute «parmi les plus chères d’Afrique» au cœur d’un scandale

Une polémique est née au Cameroun après la diffusion d'un reportage sur la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Le kilomètre de ce chantier, prévu pour être livré en 2018, est présenté comme l’un des plus chers d'Afrique et en six ans de travaux, seulement 60 km sur les 196 prévus ont été réalisés.