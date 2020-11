Les Africains doivent-ils attendre quelque chose de Joe Biden?

L’#AGOA vise à créer un environnement commercial plus convivial et à promouvoir le commerce entre les États-Unis et l’Afrique. Découvrez comment Chantal Donvidé et son

entreprise @aklalabatiktogo ont pu prospérer grâce à l’AGOA. https://t.co/AwiN0Aa6R5 #AGOAForum2019 #AWEP pic.twitter.com/g5RoBMx5ML