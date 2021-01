La Tunisie enregistre le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V

Le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V a obtenu l’autorisation d'utilisation d'urgence en Tunisie, a annoncé ce samedi 30 janvier le ministère de la Santé du pays.

Il a été temporairement enregistré pour une période d’un an dans le cadre d'une procédure d’utilisation d’urgence sur le marché tunisien, indique le communiqué de presse dont Sputnik s’est procuré une copie.

Cette décision repose sur une analyse des résultats des essais cliniques du vaccin.

La Tunisie devient ainsi le troisième pays d'Afrique, après l'Algérie et la Guinée-Conakry, à enregistrer le vaccin russe.

Selon le ministère, plus de 206.000 cas de Covid-19 ont été signalés dans le pays depuis le début de la pandémie. Plus de 154.000 personnes se sont rétablies et 6.599 en sont décédées.

Spoutnik V

Depuis son enregistrement en Russie le 11 août, le vaccin Spoutnik V contre le Covid-19 a été homologué dans une quinzaine pays dont l’Algérie, l’Argentine, la Biélorussie, la Bolivie, les Émirats arabes unis, la République de Guinée, la Hongrie, l’Iran, la Palestine, le Pakistan, le Paraguay, la Russie, la Serbie, le Turkménistan et le Venezuela.

Ce vaccin conçu par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, utilise comme vecteurs deux adénovirus humains, une plateforme vaccinale sûre, efficace et bien connue, qui ne provoque pas d’effets indésirables à long terme. L’efficacité de Spoutnik V est supérieure à 90% et permet d’éviter les cas graves de Covid-19.