La Tunisie a dû emprunter auprès de la Banque mondiale pour financer l’achat de vaccins

Le ministre tunisien de la Santé affirme à RTCI que la Banque mondiale «a accordé 100 millions de dollars» à son pays pour financer l’acquisition de deux millions de doses du vaccin Pfizer et l’achat d’autres quantités notamment du russe Spoutnik V et du chinois CoronaVac. La Tunisie va également recevoir sa part de vaccins du système COVAX.

La Banque mondiale va accorder à la Tunisie un prêt de plusieurs dizaines de millions de dollars pour l’achat des vaccins anti-Covid russe, chinois et américain, explique le ministre tunisien de la Santé publique, Faouzi Mehdi, lors d’un entretien accordé ce mercredi 10 février à Radio Tunis chaîne internationale (RTCI). Ceci, en plus des millions de doses de vaccins que le pays va recevoir gratuitement dans le cadre de l’initiative COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ainsi, répondant à une question concernant l’acquisition des vaccins russe Spoutnik V et chinois CoronaVac de Sinovac, le professeur Mehdi, qui affirme que son pays a également commandé deux millions d’unités du vaccin Pfizer qui seront livrées en mars, indique que «la Banque mondiale va accorder un prêt de 100 millions de dollars à la Tunisie» pour financer ces achats.

D’autres moyens de financement

Et d’ajouter qu’en plus de ce prêt le ministère de la Santé publique «va également puiser dans le budget de l’État et dans le fonds 1818 [créé spécialement pour lutter contre le Covidè19, ndlr]».

Auparavant, le ministère la Santé publique avait annoncé qu’au 30 décembre 2020 le total des dons collectés par le fonds 1818 était de 204,13 millions de dinars, soit près de 62 millions d’euros.

Par ailleurs, Faouzi Mehdi informe que la Tunisie va recevoir quatre millions de doses gratuites de différents vaccins dans le cadre de l’initiative COVAX de l’OMS.

Enfin, le ministre s’est félicité de l’amélioration de «la situation épidémiologique avec la baisse du nombre des contaminations recensées quotidiennement».

Depuis le début de l’épidémie, la Tunisie a enregistré un total de 218.564 cas confirmés, dont 176.859 guérisons et 7.332 décès.