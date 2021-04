Le Président tchadien Idriss Déby est mort de «blessures reçues au front», annonce l'armée

Le Président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord durant le week-end, a annoncé le porte-parole de l'armée à la télévision d'État.

«Le Président de la république, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad», a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué lu à l'antenne de TV Tchad.

Le général Mahamat Kaka, fils du Président décédé, a été nommé chef d'État par intérim, a ajouté le porte-parole.

Victoire pour son sixième mandat présidentiel

Idriss Déby Itno, qui dirigeait le Tchad depuis 30 ans, avait été réélu pour un sixième mandat avec 79,32 % des suffrages exprimés à la présidentielle du 11 avril, avait annoncé lundi l'instance électorale nationale.

Le taux de participation a été de 64,81% pour ce scrutin remporté dès le premier tour par le chef de l'État sortant, avait précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Kodi Mahamat Bam, en livrant les chiffres officiels «provisoires», la Cour suprême devant encore les approuver après l'étude d'éventuels recours contentieux.

L’homme politique de 68 ans avait pris le pouvoir lors d'une rébellion armée en 1990. Il était l'un des plus anciens dirigeants d'Afrique et un proche allié des puissances occidentales qui luttent contre les militants islamistes en Afrique occidentale et centrale.