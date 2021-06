Cameroun: «collecter le plastique avant qu’il ne pollue nos océans»

La dissémination des déchets plastiques touche de plus en plus les cours d’eau du Cameroun. Une association a entrepris de collecter et recycler le matériau avant qu’il n’engorge le Wouri à Douala, déjà classé parmi les trois fleuves les plus pollués d’Afrique. L’initiative vise aussi à sensibiliser les populations sur les dangers potentiels.