Bénin : 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour améliorer l'accès à l'électricité

Ce financement permettra ainsi la construction d’environ 2.000 km de lignes moyenne tension et 4.000km de lignes basse tension, l’installation de plus 20.000 éclairages publics et la réhabilitation dans 1.100 localités et 80.000 kVA de transformateurs installés, indique un communiqué de l’institution financière mondiale.

Au terme de ces travaux, plus de 150.000 ménages, un millier de PME et 500 services publics de base seront raccordés au réseau, ajoute la même source.

«Les gains économiques s'accroissent lorsque l'électricité augmente en disponibilité», a souligné Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, cité dans le communiqué.

«Cette opération offrira des avantages sociaux aux ménages et des opportunités commerciales aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l'énergie disponible et à moindre coût pour se développer», s’est-il félicité.