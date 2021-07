Troisième vague de la Covid-19: L'Afrique du Sud maintient le confinement strict

"Avec la variante Delta hautement transmissible, nous vivons une troisième vague d'infections encore plus sévère que les deux premières", a déclaré M. Ramaphosa dans un discours télévisé, soulignant qu'au cours des deux dernières semaines, le pays a régulièrement enregistré une moyenne de près de 20.000 nouveaux cas quotidiens.

Il a ajouté que "le système de santé reste sous pression dans tout le pays. D'ici la semaine prochaine, les admissions quotidiennes dans les hôpitaux devraient atteindre les niveaux observés lors du pic des deux premières vagues".

Les décès quotidiens liés à la Covid-19 sont également en augmentation, dépassant les nombres observés au plus fort de la première vague, a-t-il précisé.

Le chef de l’État a relevé qu'en tenant en considération ces données et après des consultations avec les responsables provinciaux, le gouvernement a décidé de maintenir le pays au confinement ajusté de niveau 4 pendant les 14 prochains jours.

Ainsi, a-t-il poursuivi, le couvre-feu de 21h00 à 04h00 sera maintenu et tous les rassemblements sociaux, religieux, politiques et autres de toutes tailles resteront interdits.

Il a noté également que les funérailles seront autorisées, mais le nombre de participants ne peut en aucun cas dépasser 50 personnes, tout en respectant les protocoles de distanciation sociale et de désinfection.

En outre, les écoles resteront fermées jusqu'au 26 juillet et les voyages de loisirs de et vers la province de Gauteng, qui englobe la capitale Pretoria et la ville de Johannesburg, sont toujours interdits, a-t-il signalé.

En revanche, a-t-il dit, les restaurants et les salles de sport peuvent reprendre leurs activités à hauteur de 50 personnes.

L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par la pandémie, est toujours à la traîne dans la course à la vaccination. Il n'a réussi à vacciner jusqu'à présent que 4 millions de personnes sur une population totale de 59 millions.

Le pays a enregistré jusqu'à présent plus de 2,2 millions de cas positifs de coronavirus, dont près de 64.000 décès.