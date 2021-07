L'Union africaine inquiète face à la dégradation de la sécurité au Sahel

Dans un communiqué publié mardi à l’issue d’une réunion sur l'examen du mandat du G5 Sahel, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (CPS) a exprimé «sa profonde inquiétude face à la dégradation de la sécurité et de la situation humanitaire dans la région du Sahel, due à l'augmentation des attaques de terroristes, de groupes criminels et armés opérant dans la région, ainsi qu'aux défis socio-économiques qui en résultent et qui sont aggravés par les effets négatifs du changement climatique et l'apparition de la pandémie du Covid-19».

Le Conseil a «condamné avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par des groupes terroristes, criminels et armés contre les États de la région ainsi que contre des populations innocentes».

Il a également «condamné l'extrémisme violent, les activités de transhumance, le trafic de drogues et d'armes légères, y compris la criminalité transnationale organisée, qui ont tous eu des effets cumulatifs négatifs sur la gouvernance, le renforcement des capacités institutionnelles et les efforts davantage élargis d’édification de l'État dans toute la région du Sahel».

Le Conseil a souligné «la nécessité de renforcer la coordination et la complémentarité des efforts entre et parmi toutes les Forces déployées dans la région, à savoir la Force conjointe du G5 Sahel, l'opération Barkhane, la Mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies au Mali (MINUSMA), Takouba et la Force multinationale mixte contre Boko Haram, en vue d'atteindre l'objectif de dégradation et d'élimination des groupes terroristes, tout en évitant les doubles emplois et le gaspillage de ressources rares».

Il a aussi souligné l'impérieuse nécessité de redoubler d'efforts pour mobiliser un financement prévisible et durable et les ressources matérielles nécessaires pour permettre à la Force du G5 Sahel de s'acquitter plus efficacement de son mandat.

À l’issue de cette réunion présidée par le Nigeria qui assure la présidence du CPS pour le mois de juillet, il a été décidé de renouveler le mandat de la Force conjointe du G5 Sahel pour une année supplémentaire à compter du 13 juillet 2021.