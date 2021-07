Le chef du gouvernement burkinabé en visite de travail en Côte d'Ivoire

Le Premier ministre burkinabè Christophe Joseph Marie Dabiré a entamé, lundi, une visite d'amitié et de travail de deux jours en Côte d'Ivoire, consacrée à la coopération bilatérale.

Selon une source officielle, le chef du gouvernement burkinabè doit coprésider avec son homologue ivoirien Patrick Jérôme Achi, à Abidjan, le Conseil conjoint de gouvernement de la 9e Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre les deux pays.

La Primature burkinabé a précisé, dans un communiqué, que cette rencontre préparatoire de la Conférence au sommet des chefs d'Etat permettra aux autorités des deux pays de passer en revue l'état de leur coopération.

Le Conseil conjoint de gouvernement, prévu pour mardi, a été précédé par la réunion des experts et celle des ministres en charge des Affaires étrangères.

Le TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est né en 2008 avec pour objectif de renforcer la coopération, l'amitié et la fraternité entre les peuples burkinabè et ivoirien.