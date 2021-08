Fortes précipitations au Niger: un nouveau bilan fait état de 44 décès et près de 46.000 sinistrés

Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis juin dernier ont fait 44 morts et 45.768 sinistrés, selon un nouveau bilan de la direction nationale de la protection civile.

De plus, 893 animaux ont été tués, tandis que 14 mosquées et 14 greniers à céréales ont été endommagés, précise-t-on.

Le Niger est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la saison des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d'importants dégâts humains et matériels.

En 2020, les inondations avaient fait plus de 70 morts et plus de 632.000 sinistrés, selon les autorités.