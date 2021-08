Burkina: 13 terroristes tués lors de ripostes à des attaques

Au moins treize terroristes ont été tués et une base logistique détruite lors de deux ripostes à des attaques terroristes dans le nord et l'est du Burkina Faso, a annoncé lundi l'armée burkinabè.

Dimanche, suite à une attaque à Beleyanga, une localité de la province du Soum, dans la région du Sahel contre des volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), "une opération aéroterrestre menée par l'armée a permis de neutraliser une dizaine de terroristes, détruire de l'armement et une quinzaine de motos", indique un communiqué du chef d'état-major burkinabè.

Par ailleurs, une riposte et un ratissage menés après une attaque contre un détachement militaire de Tankoualou, dans la région de l'Est, ont également permis "de neutraliser trois terroristes et de récupérer de l'armement, des munitions et divers autres matériels. Aucune perte n'a été enregistrée côté ami", souligne l'état-major.

Au cours des opérations de sécurisation du territoire, une reconnaissance aérienne a abouti à la découverte d'une "base logistique terroriste dans une forêt dans les environs de la commune de Dablo", dans la région du centre nord, selon l'armée.