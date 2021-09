Nigeria: une base militaire attaquée dans le nord-ouest, 12 morts

Les assaillants ont aussi volé des armes et incendié des bâtiments, ajoute-t-on de même source.

"Les assaillants ont pris d'assaut la base et ont engagé les troupes dans une violente fusillade", a déclaré une source sécuritaire, citée par des médias, ajoutant qu'"ils ont pris le dessus sur les troupes et tué 12 personnes, neuf membres de la marine, un soldat et deux policiers".

L'identité des auteurs de l'attaque demeure inconnue.

Des opérations militaires sont en cours contre des bandes criminelles à Zamfara, accusées de plusieurs enlèvements de masse ces derniers mois, selon la même source.

Dans le nord-ouest du Nigeria, les jihadistes qui mènent depuis 12 ans une insurrection ayant fait 40.00 morts, attaquent régulièrement les bases militaires de l'État de Borno.