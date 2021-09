Burkina Faso: 5 morts dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale

Cinq personnes ont trouvé la mort suite à l'éboulement survenu, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur un site informel d'orpaillage dans la commune de Rollo, située dans le centre-nord du Burkina Faso, indique un communiqué du ministère burkinabé de l'énergie et des mines.

Selon la même source, citée par des médis locaux, une délégation du ministère de l'Energie, des mines et des carrières s'est rendue à Kongoussi afin de faire le constat de la situation, présenter les condoléances et le soutien des premiers responsables du département en charge des mines aux autorités administratives de la province du Bam.

Le Haut-commissaire du Bam, Ali Ouédraogo a déploré le non-respect des mesures de suspension des activités d'orpaillage sur ces sites pendant la saison des pluies. Cette mesure de suspension va du 30 juin au 31 octobre.

Le responsable a souligné que "la vision du gouvernement est de sécuriser l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso, afin d'empêcher que des individus ne perdent la vie dans l'aventure de chercher le meilleur".

Le phénomène de l'exploitation illégale de l'or a pris de l'ampleur au Burkina Faso, qui a connu un boom minier ces dernières années.

L'or est devenu, depuis 2009, le premier produit d'exportation du Burkina Faso, devançant le coton et positionnant le pays sur l’échiquier africain comme un pays minier en occupant la 5ème et 4ème place de pays producteur d’or, respectivement en 2019 et en 2020.

Les sites d’exploitation artisanale d’or qui emploient près de 1,2 million de personnes sont confrontés à des éboulements meurtriers à cause de l’utilisation des explosifs et les eaux de pluies.