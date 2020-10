Un serrurier sauve une femme séquestrée par son ex après avoir compris un signal sur sa main

L’ex-compagnon d’une habitante de l’Utah, aux USA, s’est invité à son domicile sans permission et l’a détenue pendant un certain temps, a affirmé la femme à CNN. La victime a été sauvée grâce à un serrurier travaillant sur la porte d'entrée et ayant vu le numéro 911 écrit sur la main de la femme.