Une passagère d’avion réveillée par un pasteur américain qui lui urine dessus

Une passagère de Delta Airlines était le 13 octobre à bord d’un vol à destination de Détroit, dans le Michigan, quand une mésaventure hors du commun lui est arrivée. Comme le rapporte Fox2Detroit, la femme dormait à côté de sa sœur sur son siège lorsqu’un autre passager a décidé de lui uriner dessus.

En ouvrant les yeux, elle a vu un homme se tenant devant elle avec le sexe à l’air. «C’était chaud, comme si j’avais senti quelque chose de chaud à côté de moi», a-t-elle déclaré auprès de Fox2Detroit.

Selon elle, les gouttes d’urine étaient présentes sur quelques sièges. Ses vêtements mouillés ont été imprégnés d’une mauvaise odeur durant plusieurs heures.

Le pasteur regrette un effet secondaire d’un somnifère

Après l’atterrissage, l’homme, identifié comme un pasteur américian, a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Dans son rapport, l’officier en charge de cette affaire a écrit que l’homme sentait l’alcool. Le pasteur a pour sa part expliqué qu’il prenait des médicaments.

Deux semaines après les faits, il a publié une déclaration, s'excusant pour ce qu’il s'est passé:

«Je tiens à m'excuser sincèrement pour mes actions sur ce vol de nuit. J'ai pris de l’Ambien pour la première fois pour bien dormir et j'ai eu une réaction terrible. Je suis vraiment désolé pour la façon dont cela a affecté tout le monde et une passagère en particulier. Je l'ai contactée et je lui ai également présenté mes excuses. Je veux s'il vous plaît demander à tout le monde de me pardonner. Je n'ai jamais voulu que cela se produise»