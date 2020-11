Un État US compte désormais plus de cas de Covid que l’ensemble de l’Italie

Le Texas est devenu le premier État américain à signaler plus d'un million de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon l’université Johns-Hopkins.

Le Texas compte désormais 1.010.364 cas d’infection, soit plus que toute l'Italie (995.463) qui était auparavant un foyer majeur de la pandémie.

La Californie arrive en deuxième position nationale avec plus de 989.000 cas confirmés, suivie de la Floride avec plus de 852.000 cas.

Le 10 novembre, le nombre d’Américains infectés par la maladie à coronavirus dépassait les 10 millions. Les États-Unis sont en tête du triste classement mondial des pays les plus touchés par la pandémie. Au total, 10,2 millions de personnes ont été infectées aux États-Unis, plus de 239.000 en sont décédées. Plus de 3,9 millions de personnes en ont guéri.