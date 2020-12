Deux hommes retrouvés morts dans une base militaire américaine, déjà les trentièmes cette année

Deux hommes ont été retrouvés morts le 2 décembre dans l’après-midi dans la zone d’entraînement de Fort Bragg, en Caroline du Nord, relate le média Stars and Stripes, citant des responsables militaires.

Une trentaine de morts cette année

Les responsables n’ont pas précisé de quelle manière ces hommes étaient affiliés à la base militaire, notant toutefois que ces décès n’étaient pas liés à la formation officielle en cours à cette base, selon un communiqué de presse. Le commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine a été chargé de l’affaire.

«Aucune autre information n’est disponible pour le moment en raison de la nature sensible de l’enquête en cours et dans l’attente de la notification de leurs plus proches parents», précise le communiqué.

Le contingent de Fort Bragg, l’un des plus importants aux États-Unis, compte environ 50.377 militaires en service actif, selon l’armée. Les données publiées en septembre indiquaient que 31 soldats affectés à la base étaient morts cette année, près de la moitié par suicide, conclut le média.