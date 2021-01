Une Ferrari de Donald Trump mise aux enchères

La maison de ventes aux enchères Mecum Auctions a publié sur son site l’offre de vente d’une voiture ayant appartenu à Donald Trump.

La Ferrari F430 F1 coupé sera vendue avec une copie de documents portant la signature du Président américain.

Mecum Auctions détaille que ce coupé Ferrari F430 F1 immaculé est à faible kilométrage, à peine 6.910 milles (11.100 kilomètres) au compteur, et se trouve dans un état général impeccable.

Un moteur V8 en alliage léger et autres délices

Pour séduire son futur acheteur, Mecum Auctions fait l’étalage de ses caractéristiques les plus attractives, une trentaine de photos à l'appui. Le véhicule abrite un moteur V8 en alliage léger de 4,3 litres monté sous le couvercle en verre transparent sur le pont arrière qui lance le bolide à 100 km/h en 3,5 secondes; une conception entièrement nouvelle avec quatre arbres à cames en tête; une injection de carburant multiport; des têtes à quatre soupapes et des trompettes d'admission empruntées directement aux moteurs F1 contemporains de Ferrari et un échappement à écoulement libre réglé.

La voiture est estimée entre 400.000 et 500.000 dollars (324.000 et 405.000 euros).